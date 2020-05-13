Во время минометного обстрела Катериновки ранили военного

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военного эвакуировали в лечебное учреждение

В среду, 13 мая, в результате обстрела в районе населенного пункта Катериновка получил ранение украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, пророссийские боевики из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия совершили вражеский обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи Катериновки.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в лечебное учреждение.

"Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются", - добавили в штабе.

Отметим, что это уже второй случай ранения украинского военного сегодня на Донбассе. Ранее в штабе сообщали, что боевики с начала суток 5 раз открывали огонь по украинским позициям в районе Гнутово, Старогнатовки, Крымского и Орехово. При этом оккупанты применяли запрещенное вооружение.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе в результате вражеского обстрела ранения получил один украинский защитник. В ответ украинские военные использовали штатное вооружение, в результате были ранены пятеро боевиков.