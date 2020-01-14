На время ликвидации аварии возле Ocean Plaza перекроют дорогу

На время ликвидации последствий прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве будет перекрыто дорогу по ул. Антоновича. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что дорожными службами будет организован альтернативный проезд.

"Этот участок дороги будет перекрыта. Будет проработан маршрут въезда транспорта общего пользования и частного транспорта. План объезда будет размещен в СМИ", - заявил Пантелеев.

Также в "Киевтеплоэнерго" добавили, что на аварийном участке дороги будет полностью снят асфальт.

"Здесь будет асфальт снят, будет изрыта вся почва - чтобы не было полостей. Метров 200-300 покрытия. Будет снята вся вся дорога и там, где вода затекала до "Ашана", - сказал главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода.

Пантелеев уточнил, что "будет снято столько, сколько будет необходимо для ликвидации повреждения".

"В зависимости от того, какой объем работ надо будет выполнять и какую длину трубы надо будет менять", - сказал он.

Напомним, в КГГА отметили, что причиной прорыва трубы, который произошел вечером 13 января в Киеве возле Ocean Plaza, стала физическая изношенность сети.

Как уточнили в "Киевтеплоэнерго" и Киевской городской государственной администрации, в результате прорыва трубы по ул.Антоновича, 176 в больницы столицы доставили 9 пострадавших с ожогами.