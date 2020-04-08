Во время карантина в Украине упал уровень счастья

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Процент абсолютно счастливых людей упал в два раза

Большинство украинцев (76%) по-прежнему считают себя скорее счастливыми, чем несчастными (18%), однако доля очень счастливых людей существенно сократилась. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце марта - в начале апреля 2020 года.

По данным опроса, очень счастливыми себя считают 19% респондентов, (в 2018 году - 36%), скорее счастливыми - 57%, не очень счастливыми - 16% и только 2% - абсолютно несчастны.

При этом 70% считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека. В то же время, 21% убеждены, что счастлив человек или нет - это зависит от внешних обстоятельств.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: І волна (27-28.03 2020) - 1660 респондентов, ІІ волна (3-4.04.2020) - 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", с начала карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, среди украинцев значительно возросла частота просмотра новостей: 49% начали следить за ним чаще. Кроме того, 38% опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, 35% - убирать дома, 32% - готовить еду.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) заявили, что ограничили выход из дома связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.