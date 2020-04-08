Під час карантину в Україні впав рівень щастя

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відсоток абсолютно щасливих людей впав у два рази

Більшість українців (76%), як і раніше, вважають себе скоріше щасливими, ніж нещасними (18%), однак частка дуже щасливих людей істотно скоротилася. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в кінці березня - на початку квітня 2020 року.

За даними опитування, дуже щасливими себе вважають 19% респондентів, (у 2018 році - 36%), скоріше щасливими - 57%, не дуже щасливими - 16% і лише 2% - абсолютно нещасні.

При цьому 70% вважають, що щастя людини залежить в першу чергу від внутрішнього стану людини. У той же час, 21% переконані, що щаслива людина чи ні - це залежить від зовнішніх обставин.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибіркова сукупність: І хвиля (27-28.03 2020) - 1660 респондентів, ІІ хвиля (3-4.04.2020) - 1700 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", з початку карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу, серед українців значно зросла частота перегляду новин: 49% почали стежити за ним частіше. Крім того, 38% опитаних зазначили, що стали частіше дивитися фільми та серіали, 35% - прибирати вдома, 32% - готувати їжу.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) заявили, що обмежили вихід з будинку зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу.