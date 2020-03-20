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Украина поднялась в рейтинге самых счастливых стран

Новости » Общество     20.03.2020 - 11:59
Украина поднялась в рейтинге самых счастливых стран
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина поднялась на 10 позиций и занимает 123 строчку

Украина в 2019 году поднялась в рейтинге самых счастливых стран на 10 позиций и заняла 123 строчку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад World Happiness Report.

Согласно исследованию, несмотря на прогресс, Украина остается самой несчастной страной Европы. В этом рейтинге ближайшими соседями Украины являются Кения, Намибия, Либерия и Палестинские территории.

Топ-10 самых счастливых стран мира снова возглавила Финляндия. За ней идут Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Самыми несчастными странами признаны Афганистан, Южный Судан, Зимбабве и Руанда.

Рейтинг учитывает ряд показателей, в том числе ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятия коррупции и т.д.

Напомним, ранее по данным международного опроса Gallup International, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% называли свою жизнь несчастливой. Итоговый индекс счастья в Украине составил +33% против +8% в 2017 (в 2018 году этот вопрос в Украине не ставился).

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