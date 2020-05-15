Во время карантина стремительно снизилось потребление электроэнергии в Украине, - Буславец

Фото: Ольга Буславец (twitter.com/OligarhUA)

Украинцы потребили электроэнергии меньше на 10%

В результате карантинных ограничений потребление электроэнергии в Украине стремительно уменьшилось. По подсчетам Министерства энергетики, сокращение составляет 10%.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"На сегодня действительно был сделан первый шаг - это обновленный энергетический баланс. Почему это нужно было сделать? Вследствие карантина, вследствие стремительного снижения потребления, а оно на 10% уменьшилось... Электроэнергия - это продукт, который на склад не положишь. И его нужно производить ровно столько, сколько потребляется. Поэтому нам было нужно сбалансировать именно генерацию согласно реальному спросу. Мы исходили из того, чтобы обеспечить безопасность поставок электроэнергии нашим потребителям", - заявила Буславец.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5%.

Ранее сообщалось, что Ольга Буславец призвала Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые доказали энергетическую отрасль до фактического банкротства.

Как заверил недавно заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, несморя на ситуацию, правительство не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения

Автор: Анастасия Светлевская