ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во время карантина стремительно снизилось потребление электроэнергии в Украине, - Буславец

Новости » Энергетика     15.05.2020 - 23:46
Во время карантина стремительно снизилось потребление электроэнергии в Украине, - Буславец
Фото: Ольга Буславец (twitter.com/OligarhUA)

Украинцы потребили электроэнергии меньше на 10%

В результате карантинных ограничений потребление электроэнергии в Украине стремительно уменьшилось. По подсчетам Министерства энергетики, сокращение составляет 10%.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"На сегодня действительно был сделан первый шаг - это обновленный энергетический баланс. Почему это нужно было сделать? Вследствие карантина, вследствие стремительного снижения потребления, а оно на 10% уменьшилось... Электроэнергия - это продукт, который на склад не положишь. И его нужно производить ровно столько, сколько потребляется. Поэтому нам было нужно сбалансировать именно генерацию согласно реальному спросу. Мы исходили из того, чтобы обеспечить безопасность поставок электроэнергии нашим потребителям", - заявила Буславец.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5%.

Ранее сообщалось, что Ольга Буславец призвала Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые доказали энергетическую отрасль до фактического банкротства.

Как заверил недавно заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, несморя на ситуацию, правительство не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Минэнергоэнергетикаэлектричество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь