Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году поднимать не будут, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Тариф останется таким же, как и в 2019 году

Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также добавил, что это важный индикатор, и он согласован с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. Сообщалось, такие меры могут принести дополнительно 50 млрд гривен в год.

Однако позже в комиссии опровергли информацию относительно предложения повысить тарифы на электроэнергию для населения. Регулятор сообщил, что на данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета министров.

Также и.о. министра энергетики Ольга Буславец подтвердила, что тариф на электроэнергию для населения останется неизменным до конца года.