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Під час карантину стрімко знизилося споживання електроенергії в Україні, - Буславець

Новини » Енергетика     15.05.2020 - 23:46
Під час карантину стрімко знизилося споживання електроенергії в Україні, - Буславець
Фото: Ольга Буславець (twitter.com/OligarhUA)

Українці спожили електроенергії менше на 10%

Внаслідок карантинних обмежень споживання електроенергії в Україні стрімко зменшилось. За підрахунками Міністерства енергетики, скорочення становить 10%.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"На сьогодні дійсно було зроблено перший крок - це оновлений енергетичний баланс. Чому це потрібно було зробити? Внаслідок карантину, внаслідок стрімкого зниження споживання, а воно на 10% зменшилось… Електроенергія - це продукт, який на склад не покладеш. І його потрібно виробляти рівно стільки, скільки споживається. Тому нам було потрібно збалансувати саме генерацію відповідно до реального попиту. Ми виходили з того, щоб забезпечити безпеку постачання електроенергії нашим споживачам", - заявила Буславець.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5%.

Раніше повідомлялося, що Ольга Буславець закликала Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи розслідувати діяльність або бездіяльність посадових осіб, які довели енергетичну галузь до фактичного банкрутства.

Як запевнив нещодавно заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, попри ситацыю в енергетиці, уряд не планує в поточному році підвищувати тариф на електричну енергію для населення

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Минэнергоенергетикаэлектричество
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