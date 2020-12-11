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На время карантина в Киеве сохранится скидка в 50% на аренду коммунального имущества, - Кличко

Киев, Пятница 11 декабря 2020 16:03
На время карантина в Киеве сохранится скидка в 50% на аренду коммунального имущества, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевская городская власть продолжит льготы для столичного бизнеса, которые ввела в марте - начале карантина.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

По инициативе мэра на рассмотрение депутатов Киевсовета подготовлены проекты решений, предусматривающие как продолжение льгот, которые город уже предоставил, так и распространение их на другие категории предпринимателей.

"Это позволит им сохранить рабочие места. И главное - свой бизнес", - подчеркнул мэр столицы.

По словам Кличко, проекты решений предполагают, что на период карантина, когда бизнес фактически не работает, оплата по договорам размещения объектов передвижной и сезонной торговли – независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, - составит 1 гривну.

Также предложено и в дальнейшем уменьшенную стоимость аренды коммунального имущества - на 50%. Для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в существующие договоры.

"Мы понимаем, что Киев недополучит часть доходов. Но мы должны сохранить и поддержать столичный бизнес. Люди должны работать и зарабатывать", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что малый и средний бизнес Киева к концу 2020 года сможет кредитоваться в банках-партнерах или уполномоченных банках под 0,1% годовых.

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Новости Украины Финансы Виталий КличкоКиевбизнесКарантин

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