Малый и средний бизнес Киева до конца года сможет кредитоваться под 0,1% годовых, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Также Кличко инициировал создание совместно с городской властью группы экономических экспертов, практиков и представителей бизнеса

Малый и средний бизнес Киева к концу 2020 года сможет кредитоваться в банках-партнерах или уполномоченных банках под 0,1% годовых.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Он сообщил, что вчера Киевсовет принял еще одно важное решение для малого и среднего бизнеса столицы.

"До 31 декабря город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам и кредитным договорам, которые заключены или будут заключены с банками-партнерами или уполномоченными банками. То есть бизнес столицы до конца 2020 года сможет кредитоваться под 0,1% годовых", - сказал Кличко.

Также мэр Киева отметил, что он инициировал создание совместно с городской властью группы экономических экспертов, практиков, представителей бизнеса.

"Чтобы мы вместе наработали пути преодоления кризиса и определили основные шаги, которые нужны для поддержания и развития бизнеса в столице. Практические решения и проекты их оперативного воплощения. В этой группе будут люди профессиональные и успешные в своих сферах. Завтра мы планируем уже первую встречу и будем начинать работать", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевсовет отменил уплату паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов. А также - для бизнеса, который осуществляет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети. Они будут платить символическую 1 гривну.

Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса осуществляет деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектов сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. Для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца года.