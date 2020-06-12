За время карантина больше 100 тыс. клиентов "Волыньгаза" оплатили за доставку онлайн

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Так клиенты могут избегать массовых скоплений и позаботиться о сохранении собственного здоровья

За время карантинных ограничений значительно возросла популярность дистанционных сервисов "Волыньгаза" и онлайн-банкинга. Если за январь-февраль 75 тыс. потребителей совершили хотя бы один раз онлайн-платеж, то уже в марте–мае таковых насчитывалось более 100 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Волиньгаз".

"В Волынской области все еще не смягчают карантинные мероприятия из-за роста количества случаев заболевания COVID-19. Клиенты АО "Волиньгаз" имеют возможность оплачивать доставку газа дистанционно, не выходя из дома, с помощью онлайн-сервисов компании: Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильных приложений 104Mobile и 104Mobile Light, чат-боту 7104ua в Viber, а также целого ряда банковских платежных систем и онлайн-банкинга", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, клиенты могут избегать массовых скоплений и позаботиться о сохранении собственного здоровья.

Для упрощения доступа клиентов "Волыньгаз" к информации по своему лицевому счету, а также возможности решать газовые вопросы дистанционно, компания "Волыньгаз" ввела экспресс-регистрации в Личном кабинете на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067-33-39-104 и сообщить оператору номер лицевого счета. Все удобно, просто и доступно, - рассказывает начальник управления клиентского сервиса газовой компании Юрий Петрук. - Следовательно, операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему".

Однако, по словам пресс-службы, АО "Волиньгаз" все еще получает неидентифицированные платежи без указания номера лицевого счета или адреса клиента. Поэтому такие платежи не поступают на счета потребителей и на них формируется задолженность. Компания обращает внимание потребителей, что при оплате услуги распределения газа необходимо указывать в назначении платежа номер своего лицевого счета или адрес.

"Волыньгаз" систематически напоминает своим клиентам, чтобы внимательно заполняли необходимые реквизиты при оплате счетов за доставку газа, - говорит коммерческий директор Андрей Карпомиз. – Ведь потребитель уверен, что оплатил за услуги распределения, однако, создается долг, причиной которого становится некорректно сформированный платеж. Поэтому мы призываем сохранять все квитанции об оплате, чтобы избежать дальнейших недоразумений и иметь доказательства уплаты оказанной услуги".

В то же время, АО "Волиньгаз" обращается к клиентам с просьбой рассчитываться за доставку газа до 20 числа ежемесячно, а по возможности - платить за квартал или полгода вперед, экономя на комиссионных расходах. "Также газораспределительная компания благодарна всем клиентам, которые в указанные сроки платят за доставку газа. Ведь эти средства – единственный и главный источник функционирования предприятия, которые реализуются на проведение ремонтов, приобретение газорегулюючого оборудования, обеспечение работы экстренной службы 104, уплату налогов и заработной платы газовикам и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева