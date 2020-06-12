За час карантину більше 100 тис. клієнтів "Волиньгазу" сплатили за доставку онлайн

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Так клієнти можуть уникати масових скупчень та подбати про збереження власного здоров’я

За час карантинних обмежень значно зросла популярність дистанційних сервісів "Волиньгазу" та онлайн-банкінгу. Якщо за січень–лютий 75 тис. споживачів здійснили хоча б один раз онлайн-платіж, то вже в березні – травні таких налічувалось–більше 100 тис.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Волиньгаз".

"У Волинській області все ще не пом’якшують карантинні заходи через зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Клієнти АТ "Волиньгаз" мають можливість сплачувати за доставку газу дистанційно, не виходячи з дому, за допомогою онлайн-сервісів компанії: Особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільних додатків 104Mobile та 104Mobile Light, чат-боту 7104ua у Viber, а також цілого ряду банківських платіжних систем та онлайн-банкінгу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, так клієнти можуть уникати масових скупчень та подбати про збереження власного здоров’я.

"Для спрощення доступу клієнтів "Волиньгаз" до інформації по своєму особовому рахунку, а також можливості вирішувати газові питання дистанційно, компанія "Волиньгаз" запровадила експрес-реєстрацію в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067-33-39-104 і повідомити оператору номер особового рахунку. Все зручно, просто і доступно, - розповідає начальник управління клієнтського сервісу газової компанії Юрій Петрук. - Відтак, оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього".

Однак, за словами прес-служби, АТ "Волиньгаз" все ще отримує неідентифіковані платежі без зазначення номера особового рахунку або адреси клієнта. Тому такі платежі не надходять на рахунки споживачів і на них формується заборгованість. Компанія звертає увагу споживачів, що під час оплати послуги розподілу газу необхідно вказувати в призначенні платежу номер свого особового рахунку або адресу.

"Волиньгаз" систематично нагадує своїм клієнтам, аби уважно заповнювали необхідні реквізити при оплаті рахунків за доставку газу, - говорить комерційний директор Андрій Карпомиз. – Адже споживач впевнений, що сплатив за послуги розподілу, однак, створюється борг, причиною якого стає некоректно сформований платіж. Тому ми закликаємо зберігати усі квитанції про оплату, аби уникнути подальших непорозумінь та мати докази сплати наданої послуги".

Водночас, АТ "Волиньгаз" звертається до клієнтів з проханням розраховуватися за доставку газу до 20 числа щомісяця, а по можливості - сплачувати за квартал чи півроку наперед, економлячи на комісійних витратах. "Також газорозподільна компанія вдячна всім клієнтам, які у зазначені строки сплачують за доставку газу. Адже ці кошти – єдине та головне джерело функціонування підприємства, які реалізуються на проведення ремонтів, придбання газорегулюючого обладнання, забезпечення роботи екстреної служби 104, сплату податків та заробітної плати газовикам тощо", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева