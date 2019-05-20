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Во время инаугурации в Киеве правонарушений не зафиксировали

Новости » Общество    20.05.2019 - 17:54
Во время инаугурации в Киеве правонарушений не зафиксировали
Иллюстрационное фото (РБК-Украина)

За правопорядком в столице в день инаугурации следили 3, 5 тыс. сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и ДСНС Украины

В Киеве мероприятия по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского прошли спокойно, без нарушений общественного порядка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Facebook

За правопорядком в столице в день инаугурации следили 3, 5 тыс. сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и ДСНС Украины.

Движение транспортных средств в Киеве было восстановлено, однако некоторые ограничения будут введены при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев", поэтому правоохранители продолжают регулировать движение на автодорогах.

Напомним, сегодня новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально приступил к исполнению обязанностей президента Украины. 

Также президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации обратился к Кабинету министров с призывом уйти в отставку. Он отметил, что в украинском правительстве должны быть новые лица и новые "прозрачные правила игры". 

Кроме того, Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады.

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