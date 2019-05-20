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Під час інавгурації в Києві правопорушень не зафіксували

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 17:54
Під час інавгурації в Києві правопорушень не зафіксували
Иллюстрационное фото (РБК-Україна)

За правопорядком у столиці в день інавгурації стежили 3, 5 тис. співробітників Національної поліції, Національної гвардії і ДСНС України

У Києві заходи з нагоди інавгурації президента України Володимира Зеленського пройшли спокійно, без порушень громадського порядку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

За правопорядком в столиці в день інавгурації стежили 3, 5 тис. співробітників Національної поліції, Національної гвардії і ДСНС України.

Рух транспортних засобів в Києві було відновлено, однак деякі обмеження будуть введені при від'їзді офіційних іноземних делегацій в напрямку аеропортів "Бориспіль" і "Київ", тому правоохоронці продовжують регулювати рух на автошляхах.

Нагадаємо, сьогодні новообраний президент України Володимир Зеленський прийняв присягу українському народу і офіційно приступив до виконання обов'язків президента України.

Також президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові "прозорі правила гри".

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.

Меркель привітала Зеленського і запросила у Берлін Кремль відмовився привітати Зеленського зі вступом на посаду
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