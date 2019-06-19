Во время гибели Тымчук был не один, - Князев

Во время гибели нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук находился в квартире не один. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что во время гибели народного депутата Дмитрия Тымчука, которая произошла сегодня, 19 июня, в его квартире находился еще один человек. Сейчас эту гражданку опрашивают правоохранители.

"Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка в квартире - рассматриваем", - сообщил Князев.

Напомним, ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий обстоятельств гибели нардепа Дмитрия Тымчука. Также полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Как писало РБК-Украина, 19 июня от огнестрельного ранения в голову погиб народный депутат Дмитрий Тымчук. По предварительной рабочей версии полиции, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета. Пострадавшего с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на бульваре Перова в Киеве.

Кроме того, полиция начала опрашивать свидетелей по месту гибели Тымчука. На месте происшествия работали эксперты и криминалисты.