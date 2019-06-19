Під час загибелі Тимчук був не один, - Князєв

Під час загибелі нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук перебував у квартирі не сам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Глава Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що під час загибелі народного депутата Дмитра Тимчука, яка сталася сьогодні, 19 червня, у його квартирі перебувала ще одна особа. Наразі цю громадянку опитують правоохоронці.

"Є громадянка, яка перебувала з ним в квартирі і яка зараз дає свідчення. Збираємо свідчення сусідів. Чи порушена обстановка в квартирі - оглядаємо", - повідомив Князєв.

Нагадаємо, раніше очільник Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці розглядають декілька версій обставин загибелі нардепа Дмитра Тимчука. Також поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Як писало РБК-Україна, 19 червня від вогнепального поранення в голову загинув народний депутат Дмитро Тимчук. За попередньою робочою версією поліції, Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета. Потерпілого з вогнепальним пораненням виявили у квартирі на бульварі Перова в Києві.

Крім того, поліція почала опитувати свідків за місцем загибелі Тимчука. На місці події працювали експерти та криміналісти.