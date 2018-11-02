Відсьогодні набув чинності безвіз з Катаром

Ілюстративне фото (facebook.com/yana.kiev)

Термін перебування на території країни не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів

Угода між Україною та Катаром про безвізовий режим набув чинності сьогодні, 2 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ (МЗС) України у Facebook.

Тепер українці, які мають закордонний паспорт (біометричний або небіометричний) можуть перебувати на території Катару 90 днів протягом 180 днів.

Але до в'їзду в країну український закордонпаспорт має бути чинним строком не менше півроку.

Якщо громадянам необхідно перебувати в Катарі більш ніж 90 днів, вони мають оформити візу незалежно від мети в'їзду.

Скріншот (facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України)

Нагадаємо, угода про безвізовий режим з Катаром була підписана у березні.

Окрім того, з початку 2018 року Державна фіскальна служба України видала українцям понад 4,2 мільйона паспортів для виїзду за кордон.