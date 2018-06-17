Во время ЧМ-2018 Россия может согласиться на освобождение украинских заложников, - Климкин

Климкин отмечает, что не стоит рассчитывать на скорое освобождение Россией украинских политзаключенных

На время проведения в России Чемпионата мира-2018 по футболу Украина может получить согласие на освобождение ее политзаключенных и обмен заложниками с РФ. Россия может сделать такой жест для создания своего положительного имиджа, сказал министр иностранных дел Украины в эфире "5 канала".

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать", - сказал Климкин.

Он также добавил, что не стоит рассчитывать на быстрое решение вопроса освобождения украинских политзаключенным'заключенных.

"Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - сказал Климкин.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных.