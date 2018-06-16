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Порошенко закликає РФ звільнити українських політв'язнів

НовиниПолітика    16.06.2018 - 17:49

Президент підкреслив, що увесь світ став на підтримку українських політв'язнів

Президент України Петро Порошенко закликав Російську Федерацію звільнити українських політв'язнів. Про це голова держави написав у своєму Twitter.

"Вимагаємо від Кремля свободу українським політв'язням!" - зазначив голова держави.

Порошенко підкреслив, що увесь світ став на підтримку українських політв'язнів.

"Увесь світ став на підтримку Володимира Балуха, який в знак протесту голодує вже 89 днів, Олега Сенцова, який голодує 34 дні, Олександра Шумкова, який голодує 23 дні - та понад 70 українських політичних в’язнів, яких насильницько утримує та катує кремлівський режим", - написав президент.

Нагадаємо, адвокат Ольга Дінзе заявила, що її підзахисний, український політв'язень Володимир Балух, якого утримують у СІЗО окупованого Сімферополя, щодня піддається приниженням з боку адміністрації.

Слід також зазначити, що українського омбудсмена Людмилу Денісову у Росії не допустили до політв'язня Миколи Карпюка.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Російська Федерація, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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