Порошенко закликає РФ звільнити українських політв'язнів

Президент підкреслив, що увесь світ став на підтримку українських політв'язнів

Президент України Петро Порошенко закликав Російську Федерацію звільнити українських політв'язнів. Про це голова держави написав у своєму Twitter.

"Вимагаємо від Кремля свободу українським політв'язням!" - зазначив голова держави.

Порошенко підкреслив, що увесь світ став на підтримку українських політв'язнів.

"Увесь світ став на підтримку Володимира Балуха, який в знак протесту голодує вже 89 днів, Олега Сенцова, який голодує 34 дні, Олександра Шумкова, який голодує 23 дні - та понад 70 українських політичних в’язнів, яких насильницько утримує та катує кремлівський режим", - написав президент.

Нагадаємо, адвокат Ольга Дінзе заявила, що її підзахисний, український політв'язень Володимир Балух, якого утримують у СІЗО окупованого Сімферополя, щодня піддається приниженням з боку адміністрації.

Слід також зазначити, що українського омбудсмена Людмилу Денісову у Росії не допустили до політв'язня Миколи Карпюка.