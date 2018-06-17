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Під час ЧС-2018 Росія може погодитися на звільнення українських заручників, - Клімкін

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 19:06
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зауважує, що не варто розраховувати на швидке звільнення Росією українських політв'язнів

На час проведення у Росії Чемпіонату світу-2018 з футболу Україна може отримати згоду на звільнення її політв'язнів та обмін заручниками з РФ. Росія може так зробити для створення свого позитивного іміджу, сказав міністр закордонних справ України в ефірі "5 каналу".

"Жест можливий, але жест не доброї волі, а в тому, щоб покращити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат маємо використати, але і далі мусимо працювати", - сказав Клімкін.

Він також додав, що не варто розраховувати на швидке вирішення питання звільнення українських політв'язнів.

"Ми прекрасно розуміємо, що в найближчі дні і тижні все одно всіх Росія не випустить. І далі буде використовувати їх як засіб тиску", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вкотре закликав Російську Федерацію звільнити українських політв'язнів.

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Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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