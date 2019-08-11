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Во время беспорядков в Иерусалиме пострадали 18 человек, - Reuters

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 14:11
Во время беспорядков в Иерусалиме пострадали 18 человек, - Reuters
Фото: столкновения на Храмовой горе (Reuters)

Пострадали 14 палестинцев и 4 правоохранители

В результате столкновения между мусульманами и правоохранителями после богослужения на Храмовой горе в Иерусалиме (Израиль) пострадали 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным палестинской службы скорой помощи, по меньшей мере, 14 палестинцев были госпитализированы в больницы после столкновений с израильской полицией. Также израильское общественное радио сообщило о четырех пострадавших среди правоохранителей.

Таким образом, в результате столкновений, которые возникли после мусульманского молебна на Храмовой горе, всего пострадали 18 человек. Очевидцы отмечают, что столкновения закончились сразу после того как начали взрываться звуковые гранаты.

 

Напомним, ранее сообщалось, что во время богослужения на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами из Палестины и израильской полицией. После завершения молебна в мечети Аль-Акса, участники мероприятия стали бросать в полицейских камни, полиция в ответ применила газ. Тогда было известно о 4 раненых сотрудниках полиции, однако точное количество пострадавших среди гражданских не называлось.

Также РБК-Украина писало, что в Гонконге в очередной раз произошли столкновения во время антиправительственной акции протеста. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые уже несколько недель требуют отставки главы администрации региона.

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