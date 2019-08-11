В Израиле во время богослужения произошли столкновения, есть пострадавшие

Фото: столкновения после молебна на Храмовой горе (https://www.gov.il)

Пострадали десятки гражданских и четверо правоохранителей

В Иерусалиме (Израиль) после утреннего молебна на Храмовой горе произошли массовые столкновения с правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Как сообщается, после завершения молебна в мечети Аль-Акса, участники мероприятия стали бросать в правоохранителей камни и скандировать провокационные лозунги. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Также были задержаны несколько человек.

По предварительным данным, в результате столкновений пострадали несколько десятков гражданских и четверо сотрудников полиции. Среди пострадавших несколько несовершеннолетних. Правоохранители закрыли мечеть и убирают гражданских с Храмовой горы для восстановления общественного порядка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве (Россия) во время массовой акции протеста в субботу, 10 августа, были задержаны свыше 240 демонстрантов. По данным организаторов, участие в протесте приняли почти 60 тысяч человек. Кроме того, были задержаны трое журналистов.

Аналогичные акции состоялись в Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске, там правоохранители также проводили задержания. В Петербурге был задержан 81 демонстрант.

Кроме того, 10 августа массовый антиправительственный протест состоялся в румынской столице Бухаресте. Протест был приурочен к годовщине силового разгона антикоррупционного митинга. По разным данным, на площадь Виктории вышли от 20 тысяч до 24 тысяч человек. Акция прошла спокойно и без столкновений.