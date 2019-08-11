Під час сутичок в Єрусалимі постраждали 18 осіб, - Reuters

Фото: сутички на Храмовій горі (Reuters)

Постраждали 14 палестинців та 4 правоохоронці

В результаті зіткнення між мусульманами та правоохоронцями після богослужіння на Храмовій горі в Єрусалимі (Ізраїль) постраждали 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними палестинської служби швидкої допомоги, щонайменше 14 палестинців були госпіталізовані до лікарень після сутичок з ізраїльською поліцією. Також ізраїльське суспільне радіо повідомило про чотирьох постраждалих серед правоохоронців.

Таким чином, в результаті сутичок, які виникли після мусульманського молебня на Храмовій горі, загалом постраждали 18 осіб. Очевидці зазначають, що сутички закінчилися відразу після того як почали вибухати звукові гранати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час богослужіння на Храмовій горі в Єрусалимі сталися сутички між мусульманами з Палестини та ізраїльською поліцією. Після завершення молебня в мечеті Аль-Акса, учасники заходу почали кидати в правоохоронців каміння, поліція застосувала газ. Тоді було відомо про 4 поранених співробітників поліції, але точна кількість постраждалих серед цивільних не називалася.

Також РБК-Україна писало, що у Гонконгу в черговий раз сталися сутички під час антиурядової акції протесту. Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які вже декілька тижнів вимагають відставки глави адміністрації регіону.