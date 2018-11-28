Во время акции в ТРЦ Ocean Plaza полиция задержала одного из участников

Фото: ситуация в ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/sokil.kyiv.org)

В ТРЦ Ocean Plaza 28 ноября проходит протестная акция

В Киеве сегодня, 28 ноября 2018 года, в ТРЦ Ocean Plaza проходит протестная акция с участием членов ВОО "Сокол". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение органцизации в Facebook.

Как отмечается, "более 200 патриотов-националистов мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza, который принадлежит российскому олигарху Ротенбергу, соратнику Путина". Участники акции требуют прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через ТРЦ.

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"Подчеркиваем, что националисты не создают никаких препятствий для деятельности украинских магазинов, предприятий или учреждений, расположенных на территории Ocean Plaza. Мы не блокируем и не останавливаем работу украинских магазинов, противозаконного ничего не происходит", - отметили в организации.

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Кроме того, отмечается, что во время акции в ТРЦ Ocean Plaza полиция задержала заместителя председателя организации ВОО "Сокол" - Ивана Косенко. Также в организации заявили, что во время задержания произошла потасовка, в которой пострадала женщина.

Фото: ситуация в ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/sokil.kyiv.org)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Киеве протестующие заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza возле станции метро "Лыбедская".

Также сообщалось, что в понедельник, 26 ноября, в Киеве неизвестный забросал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza дымовыми шашками.