На Времівському напрямку є вклинення росіян в оборону бригад ЗСУ, ворога знищують

Також за останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.

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