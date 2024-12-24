RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

На Времовском направлении есть вклинивание россиян в оборону бригад ВСУ, врага уничтожают

Иллюстративное фото: россияне атаковали на Времовском направлении 24 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На Времовском направлении в течение последних суток россияне атаковали около шести населенных пунктов. Им удалось вклиниться в оборону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали, что боестолкновения произошли в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого и Большой Новоселки.

"Сейчас продолжаются мероприятия по поиску, выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника, которые вклинились в оборону бригад", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, на линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 13 авиаударов.

В частности, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово и применили для этого авиацию.

Также за последние сутки с 23 на 24 декабря, российская армия потеряла на войне против Украины 1630 солдат, 10 артиллерийских систем и 44 беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине