На Времівському напрямку є вклинення росіян в оборону бригад ЗСУ, ворога знищують

На Времівському напрямку протягом останньої доби росіяни атакували біля шести населених пунктів. Їм вдалось вклинитись в оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове і застосували для цього авіацію.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 252 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 13 авіаударів.

"Наразі тривають заходи з пошуку, виявлення та знищення залишків штурмових груп противника, які вклинились в оборону бригад", - сказано у повідомленні.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли, що боєзіткнення відбулися в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого та Великої Новосілки.

Також за останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.

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