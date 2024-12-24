На Времовском направлении есть вклинивание россиян в оборону бригад ВСУ, врага уничтожают

На Времовском направлении в течение последних суток россияне атаковали около шести населенных пунктов. Им удалось вклиниться в оборону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали, что боестолкновения произошли в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого и Большой Новоселки.

"Сейчас продолжаются мероприятия по поиску, выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника, которые вклинились в оборону бригад", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, на линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 13 авиаударов.

В частности, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово и применили для этого авиацию.