На Времовском направлении есть вклинивание россиян в оборону бригад ВСУ, врага уничтожают
На Времовском направлении в течение последних суток россияне атаковали около шести населенных пунктов. Им удалось вклиниться в оборону ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали, что боестолкновения произошли в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого и Большой Новоселки.
"Сейчас продолжаются мероприятия по поиску, выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника, которые вклинились в оборону бригад", - сказано в сообщении.
Напомним, по данным Генштаба, на линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 13 авиаударов.
В частности, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово и применили для этого авиацию.
Также за последние сутки с 23 на 24 декабря, российская армия потеряла на войне против Украины 1630 солдат, 10 артиллерийских систем и 44 беспилотника.
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