С временным мостом. Между Черниговской и Полтавской областями возобновили движение

На дороге Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин в Нежинском районе Черниговской области близ разрушенного моста устроен временный объезд. Теперь возобновилось транспортное соединение между Черниговской и Полтавской областями дорогой Р-67.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор .

Для пропуска воды были установлены трубы, на дороге соорудили земляная насыпь, сверху постелили щебеночное покрытие. Трасса Р-67 – это важный региональный автомобильный путь, который проходит по территории Черниговской и Полтавской областей.

Напомним, что в результате боевых действий на территории Черниговской области повреждено 680 км государственных дорог и 23 моста. На девяти искусственных сооружениях дорожники уже возобновили движение из-за временных переправ.