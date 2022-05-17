UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С временным мостом. Между Черниговской и Полтавской областями возобновили движение

Нежин (Фото: wikimapia.org)
Автор: Константин Широкун

На дороге Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин в Нежинском районе Черниговской области близ разрушенного моста устроен временный объезд. Теперь возобновилось транспортное соединение между Черниговской и Полтавской областями дорогой Р-67.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Для пропуска воды были установлены трубы, на дороге соорудили земляная насыпь, сверху постелили щебеночное покрытие. Трасса Р-67 – это важный региональный автомобильный путь, который проходит по территории Черниговской и Полтавской областей.

Напомним, что в результате боевых действий на территории Черниговской области повреждено 680 км государственных дорог и 23 моста. На девяти искусственных сооружениях дорожники уже возобновили движение из-за временных переправ.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области восстанавливают поврежденную инфраструктуру и газоснабжение. На разных участках дороги М - 01 Киев - Чернигов устанавливают новые барьерные ограждения, фрезеруют покрытия и проводят земляные работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВторжение России в Украину