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В Черниговсткой области восстанавливают поврежденную инфраструктуру и газоснабжение

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 12:13
В Черниговсткой области восстанавливают поврежденную инфраструктуру и газоснабжение Фото: в Черниговсткой области восстанавливают поврежденную инфраструктуру и газоснабжение (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Служба автомобильных дорог в Черниговской области продолжает восстановление автодорог на приоритетных направлениях движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА в Facebook.

Так, на трассе Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин продолжается строительство временного объезда через один из разрушенных мостов в Нежинском районе.

"Сегодня здесь вкладывали щебень. На других участках этой же трассы пневмоструменевим методом отремонтировали 20 кв. метров покрытия и проводили фрезерование для дальнейшего ремонта", - рассказали в ОГА.

Также продолжается ремонт автодорогах Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов, Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч, М-02 Копти - Глухов - Бачевск, Т-25-35 Козелец - Остер - Карпиловка - Сорокошичи.

На разных участках дороги М - 01 Киев - Чернигов устанавливают новые барьерные ограждения, фрезеруют покрытия и проводят земляные работы.

В Чернигове, по информации ОГА, газовики продолжают работы по восстановлению газоснабжения в микрорайоне Бобровицы, где из-за разрушения газорегулирующего пункта 800 абонентов остаются без газоснабжения.

Как известно, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что в результате боевых действий на Черниговщине повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс).

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инфраструктура Черниговская область
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