З тимчасовим мостом. Між Чернігівською та Полтавською областями відновили рух

На дорозі Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин у Ніжинському районі Чернігівської області поблизу зруйнованого мосту влаштовано тимчасовий об'їзд. Тепер відновилося транспортне сполучення між Чернігівською та Полтавською областями дорогою Р-67.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор .

Для пропуску води були встановлені труби, на дорозі спорудили земляний насип, зверху постелили щебеневе покриття. Траса Р-67 - це важливий регіональний автомобільний шлях, який проходить територією Чернігівської та Полтавської областей.

Нагадаємо, що в результаті бойових дій на території Чернігівської області пошкоджено 680 км державних доріг і 23 мости. На дев'яти штучних спорудах дорожники вже відновили рух через тимчасові переправ.