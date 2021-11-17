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Временного недостаточно. Польша построит постоянный забор на границе с Беларусью

Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что забор, который они начали строить летом на границе с Беларусью является лишь временным. Польша намерена возвести постоянное заграждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши в Twitter.

"Строительство этого временного забора, которое мы начали в июле... Это временно. Но мы перешли к следующим шагам. Есть закон. Будет построен постоянный забор. Мы делаем все, чтобы граница была в безопасности", - отметил министр.

Напомним, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак также отметил, что ситуация с беженцами не разрешится в ближайшее время.

По словам главы ведомства, на разрешение ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе уйдут месяцы, если не годы.

Добавим, что вчера нелегальные мигранты на польско-белорусской границе организовали очередную попытку прорыва рядом с пунктом пропуска "Кузня" в результате чего пострадали 12 человек.

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