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Тимчасового недостатньо. Польща збудує постійний паркан на кордоні з Білоруссю

Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що паркан, який вони почали будувати влітку на кордоні з Білоруссю є лише тимчасовим. Польща має намір звести постійне загородження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі в Twitter.

"Будівництво цього тимчасового паркану, яке ми розпочали у липні... Це тимчасово. Але ми перейшли до наступних кроків. Є закон. Буде збудовано постійний паркан. Ми робимо все, щоб кордон був у безпеці", - зазначив міністр.

Нагадаємо, глава міноборони Польщі Маріуш Блащак також зазначив, що ситуація з біженцями не вирішиться найближчим часом.

За словами глави відомства, на вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні підуть місяці, якщо навіть не роки.

Додамо, що вчора нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні організували чергову спробу прориву поряд з пунктом пропуску "Кузня" внаслідок чого постраждали 12 людей.

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