Временно не отвечают. Хакеры из Anonymous атаковали сайты правительства Беларуси

Хакерская группа Anonymous сообщила о массированной кибератаке на официальные сайты правительства Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter группы Anonymous.
"Массированная атака Anonymous на белорусское правительство за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные веб-сайты - офлайн", - говорится в сообщении в аккаунте хакеров.
Напомним, 9 мая хакеры взломали один из российских телеканалов. На его сайте вместо программы появилось обращение: "На ваших руках кровь".
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