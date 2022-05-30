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Временно не отвечают. Хакеры из Anonymous атаковали сайты правительства Беларуси

Кибератака (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Хакерская группа Anonymous сообщила о массированной кибератаке на официальные сайты правительства Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter группы Anonymous.

"Массированная атака Anonymous на белорусское правительство за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные веб-сайты - офлайн", - говорится в сообщении в аккаунте хакеров.

Напомним, 9 мая хакеры взломали один из российских телеканалов. На его сайте вместо программы появилось обращение: "На ваших руках кровь".

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