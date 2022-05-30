Тимчасово не відповідають. Хакери з Anonymous атакували сайти уряду Білорусі

Хакерська група Anonymous повідомила про масовану кібератаку на офіційні сайти уряду Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter групи Anonymous.
"Масована атака Anonymous на білоруський уряд за причетність до вторгнення в Україну. Всі їхні найбільші урядові веб-сайти - офлайн", - йдеться в повідомленні в акаунті хакерів.
Нагадаємо, 9 травня хакери зламали один з російських телеканалів. На його сайті замість програми з'явилося звернення:"на ваших руках кров".
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