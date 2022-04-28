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На временно оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

Фото: россияне массово похищают мужчин призывного возраста (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На захваченных врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. Прежде всего-ветераны АТО / ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

В помещениях херсонского изолятора временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.

В селе Великая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных украинских мужчин массово вывозят в направлении временно оккупированного Крыма.

Напомним, российские оккупанты массово грабят фермеров на временно оккупированных территориях Украины. Ограбление имущества и продуктов питания фиксируют в Мелитополе Запорожской области.

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