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На тимчасово окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Фото: росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На захоплених ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Насамперед - ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

У приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового тримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитують і катують.

У селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

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Війна в УкраїніОкуповані території