На временно оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову .

Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. Прежде всего-ветераны АТО / ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

В помещениях херсонского изолятора временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.

В селе Великая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных украинских мужчин массово вывозят в направлении временно оккупированного Крыма.