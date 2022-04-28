На тимчасово окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку
На захоплених ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.
Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Насамперед - ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.
У приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового тримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитують і катують.
У селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.
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