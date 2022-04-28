ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На тимчасово окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Новость на русском →
Україна, Четвер 28 квітня 2022 14:30
На тимчасово окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку Фото: росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На захоплених ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Насамперед - ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

У приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового тримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитують і катують.

У селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Окуповані території
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші