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Во временно оккупированной Макеевке и Константиновке слышны взрывы: что известно

Фото: во временно оккупированной Макеевке и Константиновке слышны взрывы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированной Макеевке и Константиновке Донецкой области в субботу, 2 июля, раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram-канале.

"В СМИ сообщают о сильных прилетах в подконтрольной боевикам Макеевке и нашей Константиновке", - написал он.

По его словам, скорее всего, предположительно, оккупанты устроили очередную провокацию. Информация уточняется.

Как сообщалось, на востоке Украины взорвался склад с боеприпасами оккупантов. ВСУ показали видео момента взрыва.

Кроме того, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация в Донецкой и Луганской областях остается очень тяжелой. Армия противника использует все свои ресурсы в технике и живой силе, чтобы разрушать восточные регионы Украины.

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