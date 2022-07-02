У тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці чути вибухи: що відомо

У тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці Донецької області у суботу, 2 липня, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка у Telegram-каналі .

"У ЗМІ повідомляють про сильні прильоти у підконтрольній бойовикам Макіївці та нашій Костянтинівці", - написав він.

Як повідомлялося, на сході України вибухнув склад із боєприпасами окупантів. ЗСУ показали відео моменту вибуху.

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ситуація у Донецькій та Луганській областях залишається дуже важкою. Армія противника використовує всі свої ресурси у техніці та живій силі, щоб руйнувати східні регіони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.