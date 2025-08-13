Врегулювання Кабміном маркетингу ліків відновить конкуренцію і сприятиме зниженню цін, - нардеп

За його словами, відповідний проект постанови Кабміну пройшов усі погодження та отримав підтримку абсолютної більшості учасників ринку.

"Після врегулювання урядом питання маркетингу є всі підстави очікувати зниження цін на ліки для українців. Це важливий крок для відновлення чесної конкуренції на ринку та зменшення фінансового навантаження на пацієнтів", - наголосив Заславський.

Він переконаний: запроваджена у березні заборона маркетингових договорів призвела до зростання цін на більшість препаратів. Зниження вартості відбулося лише щодо так званого ТОП-100 ліків, з яких приблизно половина має вагоме значення для пацієнтів, тоді як ціни на решту зросли.