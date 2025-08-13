RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Урегулирование Кабмином маркетинга лекарств восстановит конкуренцию и будет способствовать снижению цен, - нардеп

Фото: урегулирование Кабмином маркетинга лекарств восстановит конкуренцию и будет способствовать снижению цен (Виталий НосаЧ, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров планирует как можно быстрее принять решение по урегулированию маркетинговых договоров на рынке лекарственных средств, что позволит частично восстановить рыночные механизмы, вернуть конкуренцию и будет способствовать снижению цен на лекарства для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Юрия Заславского.

По его словам, соответствующий проект постановления Кабмина прошел все согласования и получил поддержку абсолютного большинства участников рынка.

"После урегулирования правительством вопроса маркетинга есть все основания ожидать снижения цен на лекарства для украинцев. Это важный шаг для восстановления честной конкуренции на рынке и уменьшения финансовой нагрузки на пациентов", - подчеркнул Заславский.

Он убежден: введенный в марте запрет маркетинговых договоров привел к росту цен на большинство препаратов. Снижение стоимости произошло только по так называемому ТОП-100 лекарств, из которых примерно половина имеет большое значение для пациентов, тогда как цены на остальные выросли.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины