Врегулювання Кабміном маркетингу ліків відновить конкуренцію і сприятиме зниженню цін, - нардеп

Кабінет міністрів планує якнайшвидше ухвалити рішення щодо врегулювання маркетингових договорів на ринку лікарських засобів, що дозволить частково відновити ринкові механізми, повернути конкуренцію та сприятиме зниженню цін на ліки для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Юрія Заславського.

За його словами, відповідний проект постанови Кабміну пройшов усі погодження та отримав підтримку абсолютної більшості учасників ринку.

"Після врегулювання урядом питання маркетингу є всі підстави очікувати зниження цін на ліки для українців. Це важливий крок для відновлення чесної конкуренції на ринку та зменшення фінансового навантаження на пацієнтів", - наголосив Заславський.

Він переконаний: запроваджена у березні заборона маркетингових договорів призвела до зростання цін на більшість препаратів. Зниження вартості відбулося лише щодо так званого ТОП-100 ліків, з яких приблизно половина має вагоме значення для пацієнтів, тоді як ціни на решту зросли.