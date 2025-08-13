ua en ru
Урегулирование Кабмином маркетинга лекарств восстановит конкуренцию и будет способствовать снижению цен, - нардеп

Среда 13 августа 2025 17:35
UA EN RU
Урегулирование Кабмином маркетинга лекарств восстановит конкуренцию и будет способствовать снижению цен, - нардеп Фото: урегулирование Кабмином маркетинга лекарств восстановит конкуренцию и будет способствовать снижению цен (Виталий НосаЧ, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров планирует как можно быстрее принять решение по урегулированию маркетинговых договоров на рынке лекарственных средств, что позволит частично восстановить рыночные механизмы, вернуть конкуренцию и будет способствовать снижению цен на лекарства для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Юрия Заславского.

По его словам, соответствующий проект постановления Кабмина прошел все согласования и получил поддержку абсолютного большинства участников рынка.

"После урегулирования правительством вопроса маркетинга есть все основания ожидать снижения цен на лекарства для украинцев. Это важный шаг для восстановления честной конкуренции на рынке и уменьшения финансовой нагрузки на пациентов", - подчеркнул Заславский.

Он убежден: введенный в марте запрет маркетинговых договоров привел к росту цен на большинство препаратов. Снижение стоимости произошло только по так называемому ТОП-100 лекарств, из которых примерно половина имеет большое значение для пациентов, тогда как цены на остальные выросли.

