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Зеленский подписал санкции против владельцев самолетов Медведчука и Козака

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 19:27
Зеленский подписал санкции против владельцев самолетов Медведчука и Козака Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против новых владельцев самолетов, которыми пользовались нардепы Виктор Медведчук и Тарас Козак. Ограничения затрагивают финансовую и хозяйственную деятельность компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в президентском указе.

Документ вступает в силу с момента опубликования. Контроль за его исполнение возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В санкционные списки попали три компании:

  • Alpha Bravo Aviation LLC (штат Невада, США);
  • G200 203, LLC (штат Флорида, США);
  • Cascade Holdings (Каймановые острова).

Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить реализацию и отслеживание эффективности введенных санкций. Кроме того, Министерство иностранных дел обязано проинформировать о введенных ограничениях компетентные органы Евросоюза, США и других стран.

Санкции предусматривают блокирование активов компаний, ограничения на торговые операции, частичную или полную приостановку полетов над территорией Украины и ряд других ограничений.

Напомним, 10 ноября СНБО ввел санкции против новых владельцев самолетов, на которых Медведчук и Козак летали в Россию. Из пяти воздушных суден в Украине "застрял" один, остальные сумели обойти ограничения.

Отметим, ранее Данилов заявил, что санкции введены против самолетов, которые эксплуатируются в США.

Как сообщало в феврале РБК-Украина молдавская авиа компания JET4U предоставляла самолеты Медведчуку и Козаку для полетов в Россию и оккупированный Крым.

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