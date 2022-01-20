За шкідливу діяльність РФ. Козак і ще три українські політики потрапили під санкції США
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох українських політиків за шкідливу діяльність Росії за кордоном. Зокрема, до списку внесено народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.
Як пояснили в Мінфіні США, санкції вводяться за дії Росії, що завдають шкоди, за кордоном. До списку окрім народного депутата Тараса Козака потрапили:
- колишній заступник голови Ради національної безпеки та оборони України Володимир Сівкович;
- народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин;
- ексдепутат Володимир Олійник.
Як пояснили в Мінфіні США санкції запроваджено за їхню участь у контрольованій російським урядом діяльності з метою дестабілізації ситуації в Україні.
"Особи, включені до списку сьогодні, діють за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), розвідувальної служби, що перебуває під санкціями США, і підтримують спрямовані Росією операції з впливу проти Сполучених Штатів та їхніх союзників та партнерів", - наголошується в релізі.
Зазначається, що ці українські політики грали різні ролі у кампанії глобального впливу Росії щодо дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля.
За що ввели санкції
У Мінфіні зазначили, що Козак контролює кілька каналів новин в Україні. Він підтримав план ФСБ очорнити високопосадовців найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, хибно звинувативши їх у неефективному управлінні пандемією COVID-19.
Крім того, Козак використав свої канали для поширення хибної інформації про вибори в США в 2020 році.
Санкції проти Олега Волошина запроваджено за роботу з російськими акторами з метою підриву позицій українського уряду та захисту інтересів Росії. Нардеп також співпрацював із росіянином Костянтином Килимником, пов'язаним із розвідкою РФ. Він потрапив під санкції за спроби вплинути на президентські вибори у США у 2020 році.
Володимир Олійник втік з України до Росії, де й ховається досі. Він підтримує антизахідну політику російської влади. 2021 року за вказівкою ФСБ збирав інформацію про українську критичну інфраструктуру.
Володимир Сівкович у 2021 році співпрацював із російською розвідкою щодо проведення операції. Вона була спрямована на те, щоб заручитись підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення проросійських бойовиків із Донбасу. Крім того, 2020-го він координував з російськими спецслужбами просування дезінформаційної кампанії проти президентських виборів у США.
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомила про плани США запровадити санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі.
Зазначимо, на початку грудня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти нових власників літаків, на яких нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак літали до Росії.