Вразливі цілі: експерт заспокоїв здатністю України збивати реактивні "Шахеди"

Романенко підтвердив, що 30 липня росіяни застосували по Україні вісім реактивних "Шахедів", але це сталося на північному напрямку. Він нагадав, що реактивні дрони окупанти намагалися застосувати ще у січні 2024 року. Як виявилося, ці безпілотники дуже вразливі до ПЗРК.

"Якщо там реактивний двигун, він дає джерело теплового випромінювання. І всі ракети з інфрачервоними головками самонаведення, тобто такі, що наводяться на джерела тепла, вони будуть вражати ці "Шахеди". ПЗРК в нас кожна мобільна група має. Або американські "Стінгери", або польські ПЗРК, які теж дуже ефективні, або старі радянські "Стріла", - пояснив експерт.

Реактивні "Шахеди" можуть стати деякою проблемою для мобільних вогневих груп. Але це не проблема для зенітної артилерії з радіолокаційним або електронним наведенням снарядів.

"Гепарди" по них працюють спокійно. "Гепарди" здатні збивати крилаті ракети з вдвічі більшою швидкістю", - нагадав Романенко.

Тому, вважає експерт, не варто говорити, що "все пропало". Росіяни не зможуть використовувати ці дрони масово. Так, вони можуть стати проблемою для МВГ та дронів-перехоплювачів без штучного інтелекту - швидкості відрізняються.

Але ця ж швидкість реактивного дрона робить його дуже вразливим для ще одного компоненту протиповітряної оборони. Мова йде про літаки, яким значно зручніше буде працювати по таких швидкісних цілях.

"Ракети з тепловим наведенням малої дальності - F-16 здатний нести до шести таких ракет - вони спокійно можуть працювати. Крім того, більш висока швидкість, літаку комфортно, якщо у такого Шахеда швидкість 450 км. Це комфортно для літака-винищувача, це не 200 км швидкість Шахеда. Тут він спокійно може переслідувати та розстрілювати з гармати", - пояснив Романенко.

Таким чином, на українську протиповітряну оборону просто чекає переконфігурування в плані розподілення цілей. Говорити про те, що "нема лома проти прийома", не варто.