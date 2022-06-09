Из-за вражеского обстрела пострадал ключевой цех Северодонецкого "Азота"

В ночь на 9 июня россиянами в очередной раз была обстреляна территория Северодонецкого "Азота". По состоянию на 9: 00 жертв на территории завода нет, бомбоубежище, к счастью, уцелело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Group DF, которая является владельцем завода.

"В результате взрывов повреждены по меньшей мере два цеха химического предприятия. Один из них ключевой - цех аммиака 1-Б", - говорится в сообщении.

Выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло, поскольку все удобрения и химикаты были вывезены с территории предприятия на 2-й день войны, отметили в пресс-службе.