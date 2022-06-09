Через ворожий обстріл постраждав ключовий цех Сєвєродонецького "Азоту"

В ніч на 9 червня росіянами вкотре була обстріляна територія Сєвєродонецького "Азоту". Станом на 9:00 жертв на території заводу немає, бомбосховище, на щастя, вціліло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Group DF, що є власником заводу.

"В результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства. Один із них ключовий - цех аміаку 1-Б", - йдеться в повідомленні. Викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося, оскільки всі добрива та хімікати було вивезено з території підприємства на 2-й день війни, зазначили в прес-службі.