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Через ворожий обстріл постраждав ключовий цех Сєвєродонецького "Азоту"

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Україна, Четвер 09 червня 2022 10:05
Через ворожий обстріл постраждав ключовий цех Сєвєродонецького "Азоту" Фото: Сєвєродонецьк продовжують обстрілювати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В ніч на 9 червня росіянами вкотре була обстріляна територія Сєвєродонецького "Азоту". Станом на 9:00 жертв на території заводу немає, бомбосховище, на щастя, вціліло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Group DF, що є власником заводу.

"В результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства. Один із них ключовий - цех аміаку 1-Б", - йдеться в повідомленні.

Викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося, оскільки всі добрива та хімікати було вивезено з території підприємства на 2-й день війни, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті".

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