Через ворожий обстріл постраждав ключовий цех Сєвєродонецького "Азоту"
В ніч на 9 червня росіянами вкотре була обстріляна територія Сєвєродонецького "Азоту". Станом на 9:00 жертв на території заводу немає, бомбосховище, на щастя, вціліло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Group DF, що є власником заводу.
"В результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства. Один із них ключовий - цех аміаку 1-Б", - йдеться в повідомленні.
Викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося, оскільки всі добрива та хімікати було вивезено з території підприємства на 2-й день війни, зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті".
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